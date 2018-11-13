Ср, 9.01.2019
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  • А вы бы смогли, получив меч Экскалибур, сразиться со злом? Не пропустите картину «Рожденный стать королем»

А вы бы смогли, получив меч Экскалибур, сразиться со злом? Не пропустите картину «Рожденный стать королем»

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«Poiss, kellest sai kuningas»

ФОТО: 20th Century Fox

В руках Алекса (Луис Эшборн Сёркис), обыкновенного британского школьника, оказывается мифический меч Экскалибур.

Теперь парню и его друзьям предстоит сразиться со средневековой злодейкой по имени Моргана (Ребекка Фергюсон), которая изо всех сил пытается уничтожить мир.

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