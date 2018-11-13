КинозалТрейлерыА вы бы смогли, получив меч Экскалибур, сразиться со злом? Не пропустите картину «Рожденный стать королем»А вы бы смогли, получив меч Экскалибур, сразиться со злом? Не пропустите картину «Рожденный стать королем»Kinozal.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать9 января 2019, 12:45«Poiss, kellest sai kuningas»ФОТО: 20th Century FoxВ руках Алекса (Луис Эшборн Сёркис), обыкновенного британского школьника, оказывается мифический меч Экскалибур.Теперь парню и его друзьям предстоит сразиться со средневековой злодейкой по имени Моргана (Ребекка Фергюсон), которая изо всех сил пытается уничтожить мир.Смотрите в кинотеатрах Apollo c 1 марта. Подробности ЗДЕСЬ!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьзлокорольмечтрейлер