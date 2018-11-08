Клинт Иствуд пытается исправить прошлое в ленте «Наркокурьер»

Герою Иствуда Эрлу Стоуну уже за 80, он разорен, одинок и вот-вот лишится своего бизнеса из-за долгов, и тут ему предлагают работу, требующую лишь одного - водить машину. Все кажется очень просто, но, сам того не сознавая, Эрл становится наркокурьером мексиканского картеля. Дела его идут хорошо - настолько хорошо, что объем перевозок значительно возрастает, и Эрлу выделяют помощника. Но не он один присматривает за Эрлом: загадочный новый наркокурьер попадает в поле зрения жесткого оперативника Управления по борьбе с наркотиками Колина Бейтса. И хотя денежные проблемы остаются позади, Эрлу не дают покоя ошибки прошлого, и неизвестно, успеет ли он все исправить, прежде чем до него доберутся правоохранительные органы или головорезы картеля.

«Наркокурьер» - первая работа лауреата «Оскара» Иствуда, в которой он выступил и актером, и режиссером после тепло принятого критиками фильма 2009 года «Гран Торино».

Купер, сыгравший роль Бейтса, не так давно был номинирован на «Оскар» за работу в фильме Иствуда «Снайпер», в котором он был и актером, и продюсером, а вскоре мы увидим его режиссерский дебют - «Звезда родилась». Номинант на «Оскар» Фишберн («На что способна любовь», сериал «Черная комедия») играет особого агента УБН, Пенья (предстоящий фильм «Человек-муравей и Оса», сериал «Нарко») - другого агента, обладательница «Оскара» Уист («Пули над Бродвеем», «Ханна и ее сестры», сериал «Жизнь в деталях») играет бывшую жену Эрла, номинант на «Оскар» Гарсия («Крестный отец 3») исполняет роль босса картеля, Элисон Иствуд («Пути и путы») играет дочь Эрла, Фармига («Монахиня») - внучку Эрла, Серричио (сериал «Затерянные в космосе», «Шафер напрокат») играет помощника Эрла из картеля, Дин («Космические ковбои») выступает в роли еще одного агента, а Кордеро («Конг: Остров черепа») - в роли члена картеля.

Клинт Иствуд («Чудо на Гудзоне», «Снайпер») поставил фильм по сценарию Ника Шенка («Гран Торино»), основой для которого послужила статья Сэма Долника «90-летний наркокурьер картелей Синалоа», опубликованная в журнале «Нью-Йорк Таймс». Иствуд является также продюсером фильма наряду с Тимом Муром, Кристиной Ривера и Джессикой Мейер от Malpaso, и Дэном Фридкином и Брэдли Томасом от Imperative Entertainment. Исполнительные продюсеры - Дейв Бернад, Рубен Фляйшер, Тодд Хоффман и Аарон Гилберт, сопродюсеры - Джиллиан Апфельбаум и Дэвид М. Бернстейн.

В киногруппу Иствуда вошли главный оператор Ив Беланже («Бруклин», «Далласский клуб покупателей») и художник-постановщик Кевин Ишиока («Поезд на Париж»), а также его давние коллеги - художник по костюмам Дебора Хоппер и обладатель «Оскара» монтажер Джоэл Кокс («Непрощенный»), много лет работавшие с Иствудом над целым рядом проектов.