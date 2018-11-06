Трагичный рассказ о сломанном детстве Лины «Пепел на снегу»

В 1941 году 15-летняя Лина (Бел Паули, "Кэрри Пилби") готовится поступать в школу искусств, бегает на первые свидания и наслаждается летом. Но однажды ночью НКВД врывается в дом ее семьи и депортирует в Сибирь Лину, ее мать и младшего брата. Отец Лины, изолированный от семьи, приговаривается к смерти в одном из лагерей. Все, казалось бы, потеряно.
Но Лина бесстрашно борется за свою жизнь, поклявшись выжить вопреки всему, чтобы рассказать о том, что пережила ее семья и тысячи ей подобных, в своих рисунках и записях. Она рискует всем, шифруя свои послания в собственных картинах, надеясь, что они как-нибудь попадут в лагерь, где дожидается смерти ее отец, и сообщат ему о том, что они живы.
Этот путь опасен и долог, и лишь неимоверная сила духа, любовь и надежда позволяют Лине и ее семье выносить тяготы ссылки. Но хватит ли всего этого, чтобы выжить?
«Пепел на снегу» - захватывающий дух рассказ, чествующий человеческую силу духа и силу любви. По роману Руты Шепетис.
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