Трагичный рассказ о сломанном детстве Лины «Пепел на снегу»

Но Лина бесстрашно борется за свою жизнь, поклявшись выжить вопреки всему, чтобы рассказать о том, что пережила ее семья и тысячи ей подобных, в своих рисунках и записях. Она рискует всем, шифруя свои послания в собственных картинах, надеясь, что они как-нибудь попадут в лагерь, где дожидается смерти ее отец, и сообщат ему о том, что они живы.