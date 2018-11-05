Трогательный фильм «Девочка Миа и белый лев» заставит вас прослезиться
27 декабря 2018, 12:15
Жизнь 10-летней Мии резко меняется, когда ее семья решает переехать из Лондона в Африку, чтобы управлять там львиной фермой. С появлением на свет прекрасного белого львенка Чарли Миа вновь находит счастье, и между ней и взрослеющим животным возникает особая связь.
Когда Чарли исполняется три года, Миа переживает новое потрясение, узнав, что задумал ее отец. Расстроенная мыслью о том, что Чарли может грозить беда, Миа решает убежать вместе с ним. Друзья отправляются в невероятное путешествие через саванны Южной Африки в поисках места, где Чарли сможет наслаждаться жизнью на свободе.
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