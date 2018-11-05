Трогательный фильм «Девочка Миа и белый лев» заставит вас прослезиться

Когда Чарли исполняется три года, Миа переживает новое потрясение, узнав, что задумал ее отец. Расстроенная мыслью о том, что Чарли может грозить беда, Миа решает убежать вместе с ним. Друзья отправляются в невероятное путешествие через саванны Южной Африки в поисках места, где Чарли сможет наслаждаться жизнью на свободе.