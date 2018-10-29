Эстонцы сняли вместе с армянами страстную романтическую комедию «Веселая семейка»

Артур мечтает быть режиссером, а его семья хочет, чтобы он продолжил винный бизнес. Однако из-за эстонского критика их винный бизнес находится под угрозой. Чтобы разрешить проблему, Артур направляется в Таллинн, кроме того, там у него запланирована встреча с одним продюсером, которого заинтересовал сценарий Артура. Но на пути ему встречается взбалмошная официантка Ингрид. Вдруг закручивается необычная история, в которую попадают разноплановые герои.