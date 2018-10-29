Эстонцы сняли вместе с армянами страстную романтическую комедию «Веселая семейка»
28 декабря на экраны выйдет эстонско-армянский фильм «Веселая семейка». Это романтическая комедия, которая снималась как в Таллинне, так и в Армении. В главных ролях снялись Саара Кадак и Армен Арушанян.
По словам продюсера картины Танеля Таттера, в комедии пересекаются культурные особенности двух народов.
Артур мечтает быть режиссером, а его семья хочет, чтобы он продолжил винный бизнес. Однако из-за эстонского критика их винный бизнес находится под угрозой. Чтобы разрешить проблему, Артур направляется в Таллинн, кроме того, там у него запланирована встреча с одним продюсером, которого заинтересовал сценарий Артура. Но на пути ему встречается взбалмошная официантка Ингрид. Вдруг закручивается необычная история, в которую попадают разноплановые герои.
Создатели фильма: Apollo Film Productions и Berg Sound. Продюсеры: Вейко Эскен, Танель Таттер, Евгений Супин и Ивар Венделин.
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