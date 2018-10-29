Пт, 14.12.2018
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Храбрая Герда поможет спасти сказку в мультфильме «Снежная Королева: Зазеркалье»

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«Lumekuninganna 4: peeglitagune maailm»

ФОТО: Acme Film

Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда.

Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

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