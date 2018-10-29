Храбрая Герда поможет спасти сказку в мультфильме «Снежная Королева: Зазеркалье»

Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда.