Дельфин в ванне? А почему бы и нет! Погрузитесь в волшебный мир Мэри Поппинс

Действие происходит через 25 лет после событий первого фильма, в Лондоне, в эпоху Великой депрессии. Теперь уже взрослая Джейн Бэнкс стала суфражисткой, а ее младший брат Майкл — банкиром. Он живет в Вишнёвом переулке, в доме № 17, со своей экономкой Эллен и с тремя детьми — Джоном, Джорджи и Аннабель.

После смерти жены Майкла в жизнь семьи Бэнксов возвращается Мэри Поппинс. С помощью жизнерадостного фонарщика Джека и своих уникальных волшебных способностей она дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало.

Аннабель и ее братьев ожидает знакомство с множеством колоритных и причудливых персонажей, например, с эксцентричной двоюродной сестрой Мэри Поппинс по имени Топси Тёрви (англ. Topsy Turvy, дословно — «вверх дном»).