Дельфин в ванне? А почему бы и нет! Погрузитесь в волшебный мир Мэри Поппинс

«Мэри Поппинс возвращается» (англ. Mary Poppins Returns) — музыкальный фильм, экранизация серии книг о няне-волшебнице Мэри Поппинс Памелы Трэверс, а также сиквел знаменитого фильма 1964 года.
Действие происходит через 25 лет после событий первого фильма, в Лондоне, в эпоху Великой депрессии. Теперь уже взрослая Джейн Бэнкс стала суфражисткой, а ее младший брат Майкл — банкиром. Он живет в Вишнёвом переулке, в доме № 17, со своей экономкой Эллен и с тремя детьми — Джоном, Джорджи и Аннабель.
После смерти жены Майкла в жизнь семьи Бэнксов возвращается Мэри Поппинс. С помощью жизнерадостного фонарщика Джека и своих уникальных волшебных способностей она дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало.
Аннабель и ее братьев ожидает знакомство с множеством колоритных и причудливых персонажей, например, с эксцентричной двоюродной сестрой Мэри Поппинс по имени Топси Тёрви (англ. Topsy Turvy, дословно — «вверх дном»).
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