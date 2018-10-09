Ольга Куриленко и Роуэн Аткинсон в экшн-комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0»

На этот раз все начинается с кибератаки, в результате которой все британские секретные агенты оказываются разоблачены. Секретной службе MI7 и правительству королевства не остается ничего другого, как вернуть в актив ушедшего в отставку и предающемуся всем радостям педагогической деятельности Джонни Инглиша, и тот с головой окунается в водоворот событий. Ему дают задание поймать хакера, на котором лежит ответственность за кибератаку. Да, у Джонни не всегда хватает умений, оснащен он тоже методами еще того, аналогового мира, но он должен выполнить свою миссию и смести прочь все препятствия, которые чинит ему эпоха современных технологий.

Дело в том, что со времен прошлой миссии Джонни все очень изменилось: на смену оружию и инструментам пришел смартфон, а мощные спортивные автомобили заменили микроскопические электрокары. Поначалу суперагент оторопел, однако очень скоро понял, что никто лучше него, до мозга костей аналогового, не может противостоять цифровому злу. Пришлось смахнуть пыль со старого доброго автомобиля Aston Martin, подобрать экзоскелет и магнитную обувь и вместе с освобожденным из глубин подпольной канцелярии верным партнером Бофом брать быка за рога. Сможет ли «последний британский шпион» всех победить, или его ждет полный провал – об этом станет известно уже в кинозале.

На фоне Роуэна Аткинсона яркую комедийную роль отчаявшейся госпожи премьер-министра сыграла Эмма Томпсон («Реальная любовь», 2003; Поттериана). Пленительную американку исполнила известная и по другим шпионским фильмам Ольга Куриленко («Квант милосердия», 2008). Знаменитый друг Джонни Инглиша – Бен Миллер («Агент Джонни Инглиш», 2003; серии про мистера Бина). Жаждущего технологической власти над миром злодея сыграл Джейк Лэси («Рэмпейдж», 2018). И снова, как и в обоих предыдущих фильмах про Джонни Инглиша, автором сценария выступил Уильям Дейвис.