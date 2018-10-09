«Вечная жизнь Александра Христофорова» - умирающий Гуськов покажет, как можно изменить свою жизнь

Александр Иванович Христофоров (в исполнении Алексея Гуськова) когда-то был известным актером, которому всего было достаточно в профессиональной и личной жизни. Эти времена давно прошли. Теперь Александр Иванович не получает нормальных ролей, поэтому он зарабатывает на жизнь, играя римского легионера в историческом парке развлечений. Сын-подросток не разговаривает с ним, а жена вообще думает, что он представляет собой реальную угрозу для общества. Окончательный «подарок» Александр получает от врачей, сообщивших, что жить ему остался месяц, может меньше.
Потерянный, напуганный, нервничающий и, вообще, не знающий, что ему делать, Александр решает найти утешение в группе психологической помощи. Здесь собравшимся горемыкам пытается помочь психотерапевт Марго (актриса Оксана Фандера), у которой самой есть проблемы со сдерживанием гнева. И здесь случается чудо – познакомившись с этой интригующей женщиной, судьба подбросила Александру неожиданную возможность исправить ошибки, сделанные в жизни. Не боясь что-то потерять, Александр решает кардинально изменить свою жизнь в оставшееся ему время.
О серьезных вещах с искренним юмором рассказывающая лента, неизбежно заставит вас задуматься о важном, о неизбежных ошибках в жизни и о возможности их исправить до последнего вздоха. Надо только осмелиться.
Сценарист и режиссер фильма, Евгений Шелякин, обе эти ипостаси и до этого прекрасно сочетал в лентах «О любви. Только для взрослых» и «Пятница». Актер Алексей Гуськов, сыгравший главного героя, известен любителям кино всего мира по фильму «Концерт», номинированному на «Золотой Глобус». В фильме «Концерт» он также сыграл главную роль.
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