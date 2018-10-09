«Вечная жизнь Александра Христофорова» - умирающий Гуськов покажет, как можно изменить свою жизнь

Потерянный, напуганный, нервничающий и, вообще, не знающий, что ему делать, Александр решает найти утешение в группе психологической помощи. Здесь собравшимся горемыкам пытается помочь психотерапевт Марго (актриса Оксана Фандера), у которой самой есть проблемы со сдерживанием гнева. И здесь случается чудо – познакомившись с этой интригующей женщиной, судьба подбросила Александру неожиданную возможность исправить ошибки, сделанные в жизни. Не боясь что-то потерять, Александр решает кардинально изменить свою жизнь в оставшееся ему время.

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О серьезных вещах с искренним юмором рассказывающая лента, неизбежно заставит вас задуматься о важном, о неизбежных ошибках в жизни и о возможности их исправить до последнего вздоха. Надо только осмелиться.

Сценарист и режиссер фильма, Евгений Шелякин, обе эти ипостаси и до этого прекрасно сочетал в лентах «О любви. Только для взрослых» и «Пятница». Актер Алексей Гуськов, сыгравший главного героя, известен любителям кино всего мира по фильму «Концерт», номинированному на «Золотой Глобус». В фильме «Концерт» он также сыграл главную роль.

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