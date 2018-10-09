Эстонский анимационный фильм озвучил всемирно известный ирландский актер

Картина повествует о том, как сообразительный мальчик Мортен построил игрушечный корабль, но однажды он сам оказался на нем вместе со своей командой насекомых, которых он собрал для путешествий. Однако насекомые попались недружелюбные, и мальчику приходится постараться, чтобы взять корабль под свой контроль.

Одного из героев озвучивает известный ирландский актер Брендан Глисон. Всемирную славу Глисону принесла черная трагикомедия «Залечь на дно в Брюгге», где актер сыграл наемного убийцы Кена. Эту роль кинокритики посчитали лучшей в карьере Глисона, она принесла актеру первые номинации на премию «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии. В 2010 году актер снова номинировался на те же две премии, а также получил премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в телефильме» за роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Навстречу шторму». В 2012 году очередную номинацию на «Золотой глобус» приносит роль ирландского полицейского Джерри Бойла в фильме «Однажды в Ирландии». Роль отца Джеймса Лавелля в психологической драме «Голгофа» принесла актеру номинацию на премию Европейской киноакадемии.