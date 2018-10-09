Вт, 9.10.2018

«Последний граф» - история Пеэтера Волконского

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«Viimane vürst» režissöör Kaupo Kruusiauk ja Peeter Volkonski

ФОТО: Ken Mürk

Авторы документального фильма запечатлели будни яркого деятеля эстонской культуры Пеэтера Волконского и сделали попытку узнать, как ему удается находить баланс между бытом и аристократией.

Граф Волконский с достойной родословной известен в Эстонии как певец, актер, постановщик и переводчик. Но какова цена звания народного любимца и есть ли в посвященности творчеству место для компромиссов? Как можно наслаждаться свободному полету духовности, если его в любой момент может нарушить кошмар будней? Наряду с творческой деятельностью главного героя в фильме отведена немалая роль верной супруге Марии и отношениям Волконского со своими детьми.

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