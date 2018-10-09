«Последний граф» - история Пеэтера Волконского
9 октября 2018, 12:20
Авторы документального фильма запечатлели будни яркого деятеля эстонской культуры Пеэтера Волконского и сделали попытку узнать, как ему удается находить баланс между бытом и аристократией.
Граф Волконский с достойной родословной известен в Эстонии как певец, актер, постановщик и переводчик. Но какова цена звания народного любимца и есть ли в посвященности творчеству место для компромиссов? Как можно наслаждаться свободному полету духовности, если его в любой момент может нарушить кошмар будней? Наряду с творческой деятельностью главного героя в фильме отведена немалая роль верной супруге Марии и отношениям Волконского со своими детьми.
Смотрите в кинотеатре Apollo. Сеансы и билеты ЗДЕСЬ!