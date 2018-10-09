«Последний граф» - история Пеэтера Волконского

Граф Волконский с достойной родословной известен в Эстонии как певец, актер, постановщик и переводчик. Но какова цена звания народного любимца и есть ли в посвященности творчеству место для компромиссов? Как можно наслаждаться свободному полету духовности, если его в любой момент может нарушить кошмар будней? Наряду с творческой деятельностью главного героя в фильме отведена немалая роль верной супруге Марии и отношениям Волконского со своими детьми.