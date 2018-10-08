Понедельник больше не будет грустным! В Apollo Astri – Кинодельник!

Смотреть фильмы и мультфильмы можно хоть целый день, ведь билеты всего 2,59!

В ходе кампании в кинотеатре Apollo Astri каждый понедельник продаются билеты по льготной цене - 2,59€ на обычные фильмы и 3,39€ на фильмы 3D.

Условия участия:

3.1 Льготная цена действительна только для членов клуба Apollo в кинотеатре Apollo Astri.

3.2 Правила клуба Apollo: http://www.apollokino.ee/info/rules