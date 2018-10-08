Пн, 8.10.2018

Понедельник больше не будет грустным! В Apollo Astri – Кинодельник!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Apollo

Понедельник день тяжелый? Нет.... Понедельник - день кино! В кинотеатре Apollo Кинодельник!

Смотреть фильмы и мультфильмы можно хоть целый день, ведь билеты всего 2,59!

В ходе кампании в кинотеатре Apollo Astri каждый понедельник продаются билеты по льготной цене - 2,59€ на обычные фильмы и 3,39€ на фильмы 3D.

Условия участия:

3.1 Льготная цена действительна только для членов клуба Apollo в кинотеатре Apollo Astri.

3.2 Правила клуба Apollo: http://www.apollokino.ee/info/rules

3.3 Информация о вступлении в клуб Apollo: http://www.apollokino.ee/info/club.

Loe ka neid

Praegu oluline

НАВЕРХ