Понедельник больше не будет грустным! В Apollo Astri – Кинодельник!
8 октября 2018, 13:16
Понедельник день тяжелый? Нет.... Понедельник - день кино! В кинотеатре Apollo Кинодельник!
Смотреть фильмы и мультфильмы можно хоть целый день, ведь билеты всего 2,59!
В ходе кампании в кинотеатре Apollo Astri каждый понедельник продаются билеты по льготной цене - 2,59€ на обычные фильмы и 3,39€ на фильмы 3D.
Условия участия:
3.1 Льготная цена действительна только для членов клуба Apollo в кинотеатре Apollo Astri.
3.2 Правила клуба Apollo: http://www.apollokino.ee/info/rules
3.3 Информация о вступлении в клуб Apollo: http://www.apollokino.ee/info/club.