Раскрыта еще одна тайна финального сезона «Игры престолов»

Его возвращение рассекретил супервайзер по спецэффектам Джо Бауэр. Он сообщил, что в сериал вернется лютоволк Джона Сноу по имени Призрак, который в последний раз появлялся в шестом сезоне, после чего его судьба оставалась загадкой, пишет Ridus.ru.

«У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне», — рассказал Бауэр в интервью Huffington Post.

Вероятнее всего, помощь Призрака понадобится для того, чтобы победить орду белых ходоков, отправившихся в Вестерос.