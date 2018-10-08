Раскрыта еще одна тайна финального сезона «Игры престолов»

В восьмом сезоне «Игры престолов», который станет заключительным, появится полюбившийся зрителям персонаж, отсутствовавший в предыдущем сезоне.
Его возвращение рассекретил супервайзер по спецэффектам Джо Бауэр. Он сообщил, что в сериал вернется лютоволк Джона Сноу по имени Призрак, который в последний раз появлялся в шестом сезоне, после чего его судьба оставалась загадкой, пишет Ridus.ru.
«У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне», — рассказал Бауэр в интервью Huffington Post.
Вероятнее всего, помощь Призрака понадобится для того, чтобы победить орду белых ходоков, отправившихся в Вестерос.
Бауэр пообещал, что финал превзойдет все, что было сделано раньше. Съемки уже завершены. Последние серии «Игры престолов» выйдут в первой половине 2019 года.