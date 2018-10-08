Удивительно! Узнайте, какой фильм был самым популярным в кинотеатре в эти выходные
8 октября 2018, 15:29
Предлагаем вам ознакомиться с таблицей, в которой показано, какие фильмы смотрели жители Эстонии на этих выходных в кинотеатрах. Удивительно, но несмотря на критику, лидирующую позицию заняла картина «Веном».
«Веном» (14931 зритель, 113 982,08€)
«Большой кошачий побег» (11036 зрителей, 55 672,17€)
«Звезда родилась» (7802 зрителя, 57 412,43€)
«Земля семи ветров» (3185 зрителе, 17 813,89€)
«Загадка Яана Нейманда» (2986 зрителей, 14 438,02€)
«Возьми или оставь» (2985 зрителей,20 416,63€)
«Вечерняя школа» (1954 зрителя, 13 621,67€)