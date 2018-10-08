Хотите почувствовать себя кинозвездой? Попробуйте посидеть в «звездных» креслах кинотеатра Apollo!
8 октября 2018, 11:58
А вы знали, что в кинотеатрах Apollo есть уникальные «звездные» кресла, которые обеспечивают зрителям небывалый уровень комфорта, знакомый нам раньше только по фильмам.
Эти самые удобные в мире кожаные кресла с регулируемыми спинками и подставками для ног обслуживаются специальными работниками, к тому же в каждое такое кресло встроен сенсорный дисплей для упрощенного и ускоренного заказа всевозможных угощений. Мы можете заказать как еду, так и прохладительные и алкогольные напитки.
Сидите и наслаждайтесь персональным обслуживанием в течение всего киносеанса – как настоящая голливудская звезда!