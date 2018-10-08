Дмитрий Нагиев: я собирал образ из ключевых моментов нации

Ваш герой не слишком многословен. Вы учили текст или делали упор на импровизацию?

Самым сложным было то, что у героя много диалогов на английском. А для меня английский — это примерно то же, что марсианский. По-английски я могу говорить только в магазинах — размер уточнить или цену. А здесь были сложно построенные фразы, которые пришлось заучивать. Остальные реплики я легко выучил, потому что сериальная школа заставляет запоминать быстро и держать в голове текст сколько потребуется. Иногда в день снимается по десять листов текста, и я его весь держу в голове. Потом, я очень исполнительный артист, я не позволяю себе приезжать неподготовленным. Практически все свое свободное время я трачу на то, чтобы учить текст. В любом случае для любого актера тяжелее всего играть сцену без слов, а у меня здесь таких было предостаточно. Такие сцены же почти всегда проседают, потому что актеры весь смысл закладывают в произносимый текст, а мне надо было его здесь, наоборот, усилить и приумножить.

Есть у вас особенные хитрости, чтобы после смены в сериале быстро перестроиться на образ Калоева?

Разумеется, но я оставлю их в секрете, а то бездарности еще воспользуются ими. Талантливым людям мои хитрости просто не нужны. И зрителю тоже. Пусть для него это будет сказка, в которую можно погрузиться, даже если она страшная. Ладно, кое-что скажу. Мне очень помогали линзы, которые я надевал для роли Калоева. Я в них почти ничего не видел, они были плотные и совсем не подходили моим глазам. Но с их помощью удалось создать этот слепой взгляд, который поражает у Калоева. Добавим грим. Обычно было так. Я в отличном настроении приезжал на площадку, меня вели гримироваться. Наклеивалась борода, надевались линзы, и Лена Ваховская говорила: «Пожалуйста, всем тихо. Фродо надел кольцо». С этого момента я погружался в свой темный мир.

Кому пришло в голову, что вы для съемок должны похудеть на восемь килограммов?

Мне никто не ставил такой задачи, да я и был совсем не жирный к началу съемок. Но мне показалось, что если я буду чувствовать свои ребра, то мне это добавит ощущения хрупкости. Я пришел на съемки, и гримеры с костюмерами зарыдали, потому что три месяца назад они делали мерки с несколько другого человека. Бороды и штаны стали мне велики, но по улыбке Сарика я понял, что поступил правильно.

Голос, осанка, тяжеловесность, неуклюжесть вашего Калоева — он совсем не похож на своего прототипа. Почему он у вас именно такой?

Я всегда говорил, что никогда не пытался играть реального Виталия Калоева. Я никудышный пародист, а это была бы точно пародия. Я собирал образ из ключевых моментов нации, точечных штрихов настоящего Калоева, хотя я сознательно старался не проводить никакого ресерча. Но мне всегда было проще показать, чем рассказать такие вещи. Мы с Сариком стали обсуждать моего Калоева, и я ему так и сказал: «Я тебе покажу, как я это вижу, а ты скажешь, правильно ли все понял». И мой вариант пошел в работу.

Вам после этой роли стали предлагать сыграть в драмах?