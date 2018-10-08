«Веном» установил новый рекорд октября

Экранизация комиксов Marvel "Веном", представленная студией Sony Pictures, стартовала в американском прокате с новым рекордом октября. За первые выходные картина собрала в Северной Америке 80 миллионов долларов. Предыдущий рекорд, установленный фантастическом фильмом "Гравитация", был меньше почти в два раза.
В международном прокате фильм собрал еще 125 миллионов долларов, таким образом совокупные заработки «Венома» превысили 200 миллионов долларов. Производственный бюджет «Венома» оценивается в весьма скромные по современным меркам 100 миллионов долларов, поэтому его прокатная судьба не вызывает опасений. Ключевые роли исполнили Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Сэм Медина, Рейд Скотт, Мишель Ли, Скотт Хэйз, Мак Брандт и другие актеры, пишет Kinonews.ru.
На втором месте оказалась новая версия мюзикла «Звезда родилась», стартовавшая с результатом 41,2 миллиона долларов. Еще 15 миллионов фильм собрал за пределами Северной Америки. Третью строчку рейтинга занял анимационный фильм «Смолфут», который в свои вторые выходные заработал в домашнем прокате еще 14,9 миллиона долларов.