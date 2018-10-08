«Веном» установил новый рекорд октября

В международном прокате фильм собрал еще 125 миллионов долларов, таким образом совокупные заработки «Венома» превысили 200 миллионов долларов. Производственный бюджет «Венома» оценивается в весьма скромные по современным меркам 100 миллионов долларов, поэтому его прокатная судьба не вызывает опасений. Ключевые роли исполнили Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Сэм Медина, Рейд Скотт, Мишель Ли, Скотт Хэйз, Мак Брандт и другие актеры, пишет Kinonews.ru.