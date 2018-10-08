Рецензия на фильм «Непрощенный»

В ролях: Дмитрий Нагиев, Марджан Аветисян, Самвел Мужикян, Роза Хайруллина, Карина Каграманян и другие.

Виталий Калоев (Дмитрий Нагиев) — серьезный архитектор и прораб, много работающий за границей, пока дома его ждут жена и двое детей. Когда заканчивается большой проект, он зовет семью прилететь к нему в Испанию. Самолет падает, как оказывается позже, причиной тому человеческий фактор, диспетчер недоглядел, и два рейса столкнулись в небе, никто не выжил, пишет Film.ru.

И да, все это реальная история, по ней уже, более того, снимали фильм, он назывался «Последствия», там играл Шварценеггер, а тут вот — Нагиев. Удивительно, но если о «Последствиях» говорить не хочется ничего, как о покойном, то об этом фильме хотя бы имеет смысл начать диалог, пусть раньше о работах этого постановщика даже сказать было толком нечего.

Впрочем, не факт, что об этой картине получится сформулировать что-то вот прямо хвалебное. Первое предупреждение: режиссер — Сарик Андреасян. Он успешный режиссер, но в плане рыночной оценки его проекты, неизменно продюсируемые его братом Гевондом Андреасяном, каждый раз находят финансирование и даже его отбивают. Даже те же псевдосупергеройские «Защитники», над которыми в момент выхода смеялась реально вся Россия, вышли в ноль. Его самого это явно не утешает, и теперь он перешел в то, что называется средним кино, нечто между артхаусом и вопиюще «народным» вроде дилогии «Что творят мужчины», «Карлосона» или вот «Защитников». Среднее же кино сложнее: оно должно быть и зрелищным, и эмоционально сильным. «Непрощенный» — второй его такой фильм после «Землетрясения» с Лавроненко. Такое обычно и на «Оскар» номинируют (не имеем в виду, что кто-то когда-то номинирует конкретно эти работы): эмоционально и увлекательно. По идее.

И все же «Непрощенного» действительно легко отделить от прочих его картин, хотя бы потому, что он сделан без надрыва. Предыдущие картины походили на такое выступление конферансье посреди пошлейшего корпоратива, свадьбы или дня рождения в ресторане: и конкурсы неинтересные, и орут громко, и музыка мерзкая. Выяснилось удивительное: Сарику вместо того, чтобы стараться изо всех сил, выеживаться, изгаляться, требовалось, напротив, сдержаться, склонить голову, поумерить пыл, встать и постоять тихо, пока идет минута молчания.