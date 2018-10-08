Только с 16 лет! Посетите «Фестиваль ада» и получите доху острых ощущений

Студентка колледжа Натали (Форсайт) приехала навестить свою подругу детства Брук (Эдвардс) и ее соседку по комнате Тейлор (Тейлор-Клаус). В другое время года все трое вместе со своими парнями могли бы отправиться на концерт или в бар, но сейчас Хеллоуин, а это значит, что их, как и всех остальных, ждет "Фестиваль ада" - огромный парк аттракционов, игр и лабиринтов, колесящий по стране и заехавший в их городок. Каждый год тысячи людей приезжают на "Фестиваль ада", чтобы получить свою дозу острых ощущений.