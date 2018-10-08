Погрузитесь в фильм: создатели «Аквамен» выпустили пятиминутный трейлер

Кинокомпания Warner Bros. Pictures и режиссер Джеймс Ван выпустили остросюжетный приключенческий фильм с Джейсоном Момоа в главной роли - "Аквамен", действие которого происходит в бескрайнем, удивительном и захватывающем подводном мире семи морей. Фильм рассказывает историю происхождения наполовину человека, наполовину атланта Артура Карри и его жизненного пути, который не только заставит его узнать, кем он является на самом деле, но и понять, достоин ли он быть тем, кем был рожден стать - королем.