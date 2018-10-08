Погрузитесь в фильм: создатели «Аквамен» выпустили пятиминутный трейлер

Кинокомпания Warner Bros. Pictures и режиссер Джеймс Ван выпустили остросюжетный приключенческий фильм с Джейсоном Момоа в главной роли - "Аквамен", действие которого происходит в бескрайнем, удивительном и захватывающем подводном мире семи морей. Фильм рассказывает историю происхождения наполовину человека, наполовину атланта Артура Карри и его жизненного пути, который не только заставит его узнать, кем он является на самом деле, но и понять, достоин ли он быть тем, кем был рожден стать - королем.
В фильме снимались также Эмбер Херд ("Лига справедливости", "Супер Майк XXL") в роли Меры, суровой воительницы и спутницы Аквамена на всем его пути, номинант на "Оскар" Уиллем Дефо ("Взвод", "Человек-паук 2") в роли Валко, советника властителя Атлантиды, Патрик Уилсон (фильмы "Заклятие", "Хранители") в роли Орма/Повелителя Океанов, нынешнего короля Атлантиды, Дольф Лундгрен (фильмы "Неудержимые") в роли Нерея, короля подводного племени Ксебела, Яхья Абдул-Матин II (сериал Netflix "Отжиг") в роли мстительного Черного Манты, и обладательница "Оскара" Николь Кидман ("Часы", "Лев") в роли Атланны, матери Артура, а также Луди Лин ("Могучие рейнджеры") в роли капитана Мурка, командующего армией Атлантиды, и Тамуэра Моррисон ("Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", "Зеленый фонарь") в роли Тома Карри, отца Артура.
Ван снял фильм по сценарию Дэвида Лесли Джонсона-МакГолдрика ("Заклятие 2") и Уилла Билла ("Охотники на гангстеров", сериал "Тренировочный день"), сюжет Джеффа Джонса, Джеймса Вана и Уилла Билла на основе персонажей DC "Аквамен", созданных Полом Норрисом и Мортом Вайсингером. Продюсеры - Питер Сафран и Роб Кауэн, исполнительные продюсеры - Дебора Снайдер, Зак Снайдер, Джон Берг, Джефф Джонс и Уолтер Хамада.
В творческую группу Вана вошли неоднократно сотрудничавшие с ним номинант на "Оскар" главный оператор Дон Берджесс (фильмы "Заклятие", "Форрест Гамп"), монтажер пяти его фильмов Кирк Морри (фильмы "Заклятие", "Форсаж 7", фильмы "Астрал") и художник-постановщик Билл Брзески ("Форсаж 7"). Над картиной работали также художник по костюмам Ким Барретт ("трилогия "Матрица", "Новый Человек-паук") и композитор Руперт Грегсон-Уильямс ("Чудо-женщина").
Фильм Джеймса Вана "Аквамен" производства компании Safran представляет компания Warner Bros. Pictures. Премьера намечена на 21 декабря 2018 года в 3D, 2D и IMAX, в мировой прокат фильм выпустит компания Warner Bros. Pictures, подразделение компании Warner Bros. Entertainment. Подробности ЗДЕСЬ!