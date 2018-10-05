Семейный ужастик «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин» заставит вас не только бояться, но и смеяться

В этой новой приключенческой комедии, ставшей продолжением кинохита 2015 года и снятой по мотивам серии книг Р. Л. Стайна, которых в мире продано уже 400 миллионов, Хэллоуин превращается в реальность.
"Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин" рассказывает о новой череде странных, захватывающих и смешных событий, случившихся со старшеклассницей Сарой (Мэдисон Исман, "Джуманджи: Зов джунглей"), ее младшим братом Сонни (Джереми Рэй Тейлор, "Оно") и их матерью Кэти (Венди МакЛендон-Кови ("Девичник в Вегасе"). Сонни и его одноклассник СЭМ (Калил Харрис, сериал "Касл-Рок") - лучшие друзья, подрабатывающие сбором того, что выбросили другие. К несчастью, это приводит их к Слэппи - злорадной кукле чревовещателя из неопубликованной книги "Ужастики".
В фильме снимались также Джек Блэк ("Ужастики", "Джуманджи: Зов джунглей") и Кен Жонг ("Безумно богатые азиаты", трилогия "Мальчишник").