Пт, 5.10.2018

Назван лучший фильм в истории по версии Стивена Кинга

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Стивен Кинг.

ФОТО: Mark Lennihan / AP

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг вновь привлек к себе внимание мировой общественности, признавшись в своих кинематографических пристрастиях.

На вопрос «Какой фильм он считает лучшим из когда-либо увиденных» Кинг искал ответ всю ночь, хотя по собственному признанию, ему не нужно было этого делать, пишет Ridus.ru.

В итоге он написал в Twitter: «Я с уверенностью могу ответить: „Крестный отец-2“».

Эта картина, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюзо в 1974 году, завоевала шесть «Оскаров», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Де Ниро).

Ранее был составлен топ-10 лучших фильмов за всю историю по оценкам критиков и зрителей. Первый «Крестный отец» замкнул в этом списке десятку лидеров.

Стивен Кинг занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2017 года по версии американского журнала Forbes, заработав 15 млн долларов.

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