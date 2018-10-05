Назван лучший фильм в истории по версии Стивена Кинга

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг вновь привлек к себе внимание мировой общественности, признавшись в своих кинематографических пристрастиях.
На вопрос «Какой фильм он считает лучшим из когда-либо увиденных» Кинг искал ответ всю ночь, хотя по собственному признанию, ему не нужно было этого делать, пишет Ridus.ru.
В итоге он написал в Twitter: «Я с уверенностью могу ответить: „Крестный отец-2“».
Эта картина, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюзо в 1974 году, завоевала шесть «Оскаров», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Де Ниро).
Ранее был составлен топ-10 лучших фильмов за всю историю по оценкам критиков и зрителей. Первый «Крестный отец» замкнул в этом списке десятку лидеров.
Стивен Кинг занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2017 года по версии американского журнала Forbes, заработав 15 млн долларов.