Назван лучший фильм в истории по версии Стивена Кинга

На вопрос «Какой фильм он считает лучшим из когда-либо увиденных» Кинг искал ответ всю ночь, хотя по собственному признанию, ему не нужно было этого делать, пишет Ridus.ru.

В итоге он написал в Twitter: «Я с уверенностью могу ответить: „Крестный отец-2“».

Эта картина, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюзо в 1974 году, завоевала шесть «Оскаров», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Де Ниро).

Ранее был составлен топ-10 лучших фильмов за всю историю по оценкам критиков и зрителей. Первый «Крестный отец» замкнул в этом списке десятку лидеров.