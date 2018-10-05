Пт, 5.10.2018

Нагиев или Леди Гага: что идет в кино на этих выходных

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ФОТО: SCANPIX

Вот и наступают долгожданные выходные. В эти серые угрюмые дни самое лучшее – сидеть в кино и наслаждаться крутым фильмом в приятной компании.

Предлагаем вам подборку самых здоровских фильмов, которые идут на этих выходных в кинотеатрах Apollo!

Вместе с детьми вы можете посмотреть приключенческий мультфильм «Большой кошачий побег» на русском языке.

Также не пропустите нашумевший музыкальный фильм с Леди Гагой в главной роли «Звезда родилась».

Кроме того, в кинотеатре уже стартовал остросюжетный фильм «Веном», который можно посмотреть даже в формате 3D.

Один из самых значимых фильмов этой недели – «Непрощенный», который, наконец, идет теперь и в Таллинне. В главной роли снялся сам Дмитрий Нагиев.

И напоследок, посмотрите обязательно очень трогательный эстонский фильм «Возьми или оставь», в котором новоиспеченный отец решает, что же ему делать со своим ребенком.

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