Нагиев или Леди Гага: что идет в кино на этих выходных

Предлагаем вам подборку самых здоровских фильмов, которые идут на этих выходных в кинотеатрах Apollo!

Вместе с детьми вы можете посмотреть приключенческий мультфильм «Большой кошачий побег» на русском языке.

Также не пропустите нашумевший музыкальный фильм с Леди Гагой в главной роли «Звезда родилась».

Кроме того, в кинотеатре уже стартовал остросюжетный фильм «Веном», который можно посмотреть даже в формате 3D.

Один из самых значимых фильмов этой недели – «Непрощенный», который, наконец, идет теперь и в Таллинне. В главной роли снялся сам Дмитрий Нагиев.