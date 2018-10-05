Нагиев или Леди Гага: что идет в кино на этих выходных

Вот и наступают долгожданные выходные. В эти серые угрюмые дни самое лучшее – сидеть в кино и наслаждаться крутым фильмом в приятной компании.
Предлагаем вам подборку самых здоровских фильмов, которые идут на этих выходных в кинотеатрах Apollo!
Вместе с детьми вы можете посмотреть приключенческий мультфильм «Большой кошачий побег» на русском языке.
Также не пропустите нашумевший музыкальный фильм с Леди Гагой в главной роли «Звезда родилась».
Кроме того, в кинотеатре уже стартовал остросюжетный фильм «Веном», который можно посмотреть даже в формате 3D.
Один из самых значимых фильмов этой недели – «Непрощенный», который, наконец, идет теперь и в Таллинне. В главной роли снялся сам Дмитрий Нагиев.
И напоследок, посмотрите обязательно очень трогательный эстонский фильм «Возьми или оставь», в котором новоиспеченный отец решает, что же ему делать со своим ребенком.