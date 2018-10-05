Трейлер: эстонцы сняли за полтора миллиона остросюжетный сериал «Банк»

Сериал «Банк» является самым дорогим из снятых в Эстонии сериалов, он обошелся производителям в полтора миллиона евро, что примерно в десять раз больше, чем среднестатистический местный сериал.

Сериал повествует о криминальных 90-х, когда люди могли зарабатывать миллионы, но, конечно, нечестным путем. Сериал основывается на реальных историях и рассказывает, как банк повлиял на экономику государства, политику и судьбы людей.

Сериал произвел продюсер центра Itamambuca Пауль Агурайуаяга. Сценаристы: Эеро Эпнер и Тармо Юристо. Постановщики: Райнер Сарнет, Юхан Ульфсак, Марианне Кырвер и Яан-Эрик Ныгитсо.

В сериале снялись: Серго Варес, Прийт Выйгемаст, Эвелин Выйгемаст, Герт Раудсепп, Кати Оутинен, Маркус Луйк, Инга Салуранд, Реймо Сагор и другие.

Первая серия «Банка» будет показана 10 октября в кинотеатре Apollo Solaris.

На телеэкранах сериал появится с 18 октября, а в записи его можно будет посмотреть у нас на сайте.