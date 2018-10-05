Видео: Козловский и Зуева пришли к Урганту и рассказали о закулисье фильма «На районе»

Для Ольги – это дебют в кино, кроме того, она сама написала сценарий. Ребята рассказали, что изначально именно Козловский должен был играть протагониста, но в итоге ему больше подошла роли антагониста.

«На районе» ФОТО: Промо

Эта история о Вове (актер Иля Маланин) и его лучшем друге детства Кисе (актер Данила Козловский), которые изо дня в день в своем районе занимаются разными нелегальными делишками, приносящими им «неплохую деньгу». Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями.

Чувство любви им тоже знакомо. Даже такой хулиган и мастер уличных драк, как Вова, едва увидев юную и красивую танцовщицу Соню (актриса Ангелина Стречина) услышал в своем сердце любовные колокольчики. Тем не менее, его отношения с Соней становятся тайными, так как не соответствуют нормам крутизны и понятиям мужской дружбы.

Все кардинально меняется, когда друзья получают очень заманчивый и выгодный заказ. Однако если они возьмутся за него, станут законченными подонками. Какой выбор сделают друзья детства?

Удастся ли им сохранить долголетнюю дружбу и понять, что жизнь – это вовсе не сплошное веселье? Смотрите в кинотеатре Apolllo!