Кинотеатр Apollo – самый дешевый на рынке?
4 октября 2018, 15:36
А вы знали, что клиенты кинотеатра Apollo всегда выигрывают, покупая самые дешевые билеты в кино? Членам Клуба Apollo предоставляется 10-процентная скидка на все билеты, к тому же, каждый десятый билет – абсолютно бесплатно!
А еще клиенты получают пятипроцентную скидку на все товары в магазинах Apollo и даже в интернет-магазине. А самое крутое, что при покупках на сумму 100 евро в магазинах Apollo, вы получаете подарочную карту номиналом 5 евро!
Даже смузи перед сеансом в кино вы сможете приобрести в кафе Blender c 10-процентной скидкой. Купив 7 напитков в Blender со скидкой, член клуба получит бесплатный купон на один напиток!