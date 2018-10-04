Чт, 4.10.2018

Кинотеатр Apollo – самый дешевый на рынке?

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Tartu Apollo Kino - Sõbrannaga kinno

ФОТО: Tartu Postimees

А вы знали, что клиенты кинотеатра Apollo всегда выигрывают, покупая самые дешевые билеты в кино? Членам Клуба Apollo предоставляется 10-процентная скидка на все билеты, к тому же, каждый десятый билет – абсолютно бесплатно!

А еще клиенты получают пятипроцентную скидку на все товары в магазинах Apollo и даже в интернет-магазине. А самое крутое, что при покупках на сумму 100 евро в магазинах Apollo, вы получаете подарочную карту номиналом 5 евро!

Даже смузи перед сеансом в кино вы сможете приобрести в кафе Blender c 10-процентной скидкой. Купив 7 напитков в Blender со скидкой, член клуба получит бесплатный купон на один напиток!

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