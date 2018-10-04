Зловещая история отеля «Эль Рояль» будет держать вас в напряжении весь сеанс

В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.