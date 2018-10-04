Зловещая история отеля «Эль Рояль» будет держать вас в напряжении весь сеанс
4 октября 2018, 14:12
1969 год. Группа разношерстных личностей останавливается на ночь в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния.
В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.
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