Железный четвероногий друг «Аксель» растопит ваши сердца

Наделенный продвинутым искусственным интеллектом и добрым собачьим сердцем, Аксель привязывается к Майлзу к недовольству своевольных военных ученых, создавших пса и готовых на все, чтобы его вернуть. Понимая, к чему приведет поимка Акселя, Майлз объединяется со своей умной и находчивой подругой Сарой (Бекки Джи), чтобы защитить своего нового лучшего друга в этом невероятном и не подвластном времени приключенческом фильме для всей семьи.