Железный четвероногий друг «Аксель» растопит ваши сердца
4 октября 2018, 10:27
Снятый в духе классических картин для всей семьи 80-ых годов, таких как Короткое замыкание и Полет навигатора, приключенческий фильм «Аксель» рассказывает о невезучем подростке-велосипедисте Майлзе (Aлекс Нюстадтер), который случайно находит высокотехничного военного робопса по кличке Аксель.
Наделенный продвинутым искусственным интеллектом и добрым собачьим сердцем, Аксель привязывается к Майлзу к недовольству своевольных военных ученых, создавших пса и готовых на все, чтобы его вернуть. Понимая, к чему приведет поимка Акселя, Майлз объединяется со своей умной и находчивой подругой Сарой (Бекки Джи), чтобы защитить своего нового лучшего друга в этом невероятном и не подвластном времени приключенческом фильме для всей семьи.