«Человек на Луне» на экранах кинотеатров уже с 12 октября!

Главную роль, роль Нила Армстронга, глазами которого зритель и смотрит на всю десятилетнюю эпопею программ НАСА по завоеванию Луны «Джемини» и «Аполлон», исполняет Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», 2016). Это история одного из самых известных, но при этом и самых закрытых и таинственных людей в мире, личный взгляд астронавта-инженера на невероятные победы, горькие поражения и болезненные жертвы, которых потребовало проведение самой на настоящий момент опасной миссии в истории человечества.

Это и по форме совершенно нового типа фильм о космосе, который зачаровывает особой реалистичностью космических аппаратов и полетов, а также крайне интенсивным аудио- и видеорядом. В частности, съемочная группа решила задействовать как можно больше настоящей техники и лишь в минимальной степени использовать компьютерную графику. Клаустрофобия в космической капсуле, кажущиеся невозможными адские стартовые перегрузки в ракете-носителе и полная неразбериха внутренней кухни испытательных полетов переданы киносредствами настолько достоверно, насколько это вообще сегодня возможно.

Образ смелой и прямолинейной жены Армстронга Дженет трогает благодаря великолепной актерской работе Клэр Фой (телесериал «Корона», 2016). Весомый вклад в картину в ролях коллег-астронавтов Нила Армстронга внесли также Джейсон Кларк («Эверест», 2015), Кайл Чендлер («Манчестер у моря», 2016), Кори Столл («Человек-муравей», 2015), Патрик Фьюджит («Исчезнувшая», 2015) и многие другие. Исполнительный продюсер – Стивен Спилберг.

Фильм «Человек на Луне» открывал в этом году программу Венецианского кинофестиваля, и, по оценке корифеев и критиков кинематографа, его ждет большой успех и в начинающемся сезоне «Оскара».