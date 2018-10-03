Восемь самых сексуальных фильмов в истории

Вспомни юные годы сексуальной безграмотности - мы понимали, что секс сущствует, и он где-то рядом, но как это выглядит можно было увидеть лишь на видеокассетах, которые от нас прятали родители. В то беззаботное время отсутствия интернета найти эротическое кино - было почти квестом. И речь сейчас не о порно, а о фильмах со смыслом, в которых присутствовал тот самый, запретный для нас тогда, плод. "50 оттенков серого" - просто детский лепет по сравнению с тем, что происходило между Оскаром и Мими в "Горькой луне" Полански. И вот они - девять фильмов бессмертной классики, которые мы переключали, когда в комнату заходили родители.
Дневная красавица (1967)
Французский фильм режиссера Луиса Бунюэля с Катрин Денев в главной роли. Главная героиня - буржуа-мазохистка Северина, верная жена и добропорядочная хозяйка. Она постоянно видит сны, в которых муж истязает ее, но в реальности он очень внимательный и любящий мужчина. И вот она решается на эксперимент. Устав от собственной непогрешимости, она тайно поступает на работу в публичный дом. Но так как по вечерам и ночам Северина продолжает играть свою привычную роль примерной жены, в борделе она получает имя "Дневная красавица". Днем она исполняет все желания своих клиентов, а вечером возвращается к домашнему очагу. В итоге двойной жизни смешиваются сон и явь, что из этого вышло - посмотреть интересно (так же, как и на потрясающую молодую Катрин Денев), пишет Lady.tochka.net.
Турецкие наслаждения (1973)
Нидерландский фильм Пола Верховена. Фильм стал одним из наиболее коммерчески успешных голландских фильмов и был выдвинут на премию "Оскар". Скульптор Эрик (Рутгер Хауэр) ищет на улицах девушек для одноразового секса. Вдруг он знакомится с Ольгой, которая подбирает его, когда тот голосует на дороге. Они немедленно занимаются сексом и попадают в автомобильную аварию. Позже они женятся (много пьют, занимаются сексом, живут одним днем), однако семейная жизнь оказывается недолгой - Эрик подозревает Ольгу в неверности. Через много лет он случайно встречает Ольгу и узнает, что она больна раком. Вскоре девушка умирает у него на руках. Кстати, название картине дали вовсе не откровенные сцены, а коробочка восточных сладостей, которую Эрик приносит в больницу своей возлюбленной.
Последнее танго в Париже (1972)
Классический эротический фильм Бернардо Бертолуччи. Сюжет во многом основан на сексуальных фантазиях самого Бертолуччи. Главные роли исполняют Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Две номинации на "Оскар": за режиссуру Бертолуччи и актерскую работу Брандо. Фильм сочетает в себе элементы эротической и философской мелодрамы. По сюжету 45-летний вдовец справляется со своим горем с незнакомой ему девушкой, которую периодически отталкивает от себя, но она упрямо все терпит. Любовники доводят свои страсти до самых глубин наслаждения. Но через некоторое время социум начинает разъедать их отношения. Кино - сильное. И правдивое.
Эммануэль (1974)
Первая экранизация скандального эротического романа Эммануэль Арсан с Сильвией Кристель в главной роли. Фильм о жрице любви Эммануэль, пожалуй, самый популярный и нашумевший, ставший символом эротики с появлением видео в бывшем СССР. Сюжет - это описание сексуальных похождений героини в Юго-Восточной Азии. Девушка познает секс с незнакомцами, лесбийские отношения, а муж Эммануэль поощряет в ней стремление к раскрепощенности в сексе. Вскоре за "воспитание" Эммануэль берется уже немолодой мужчина, Марио. Связь с ним очень сильно повлияла на отношение Эммануэль к сексу. Знаменитая теперь музыка из фильма написана композитором Франсисом Леем.
Греческая смоковница (1976)
"Греческая смоковница" - немецкая эротическая кинокомедия. Фильм получил широкую известность в видеопрокате Советского Союза, при том, что мог быть основанием для уголовного наказания за "распространение порнографии". В 1988 году фильм был официально разрешен к показу в видеопрокатах, а потом и кинотеатрах, при этом в это же время люди продолжали отбывать наказание за показ этого фильма. По сюжету студентка отправляется в Грецию на каникулы, она мечтает о новых впечатлениях и, будучи девушкой сексуально свободной, не отказывает себе в самых разнообразных экспериментах. Путешествуя автостопом, она знакомится с двумя молодыми людьми, которые пытаются ее изнасиловать в придорожных кустах. Это - самое начало приключений Патриции. А приключений в фильме много.
9 1/2 недель (1986)
Художественный фильм в жанре эротической мелодрамы. Действие происходит в Нью-Йорке.Героиня - разведенная самоуверенная девушка. А он окружает ее заботой и вниманием, одевает, готовит, учит получать удовольствие от каждого мгновения. Девушка влюбляется и превращается в страстную и неугомонную женщину, однако вскоре понимает, что это чувство разрушает ее личность.В фильме - мед, стекающий по ее груди, клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта, лед, которым он водит по ее телу, завязав ей перед этим глаза, и стриптиз под You Can Leave Your Hat On Джо Кокера.
Основной инстинкт (1992)
Эротический триллер Пола Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях. Известный рок-исполнитель и владелец ночного клуба найден мертвым - он был зверски исколот шилом, используемым для колки льда, на пике наибольшего наслаждения. Дело попадает в руки бывшему наркоману и алкоголику, детективу Нику Каррэну. Подозреваемая - любовница музыканта, Кэтрин - богатая писательница, имеющая нетрадиционную ориентацию. Роковая писательница начинает плести интриги вокруг Ника, а он быстро возвращается к своей прошлой жизни. Между ними начинается роман, а в расследовании начинают всплывать новые трупы. Ник понимает, что слишком вовлечен в это дело, но не может остановиться и начинает подозревать всех вокруг. Сцена допроса Шерон Стоун - та сцена, которую знают, наверное, даже слепые.
Горькая луна (1992)
Мелодраматический фильм Романа Полански. Главные роли исполнили Питер Койоти и жена режиссера Эммануэль Сенье. Пара британцев (Хью Грант и Кристин Скотт Томас) в круизе встречают очень красивую француженку, которая в стриптиз-баре танцует одна. Позже они знакомятся с ее мужем в инвалидном кресле, и тот рассказывает свою историю. Когда-то он жил в Париже и хотел быть писателем, там повстречал ее. Они стали экспериментировать, пробуя самые разные сексуальные фантазии, порой доходящие до безумия. Их не интересовали романтичность и возвышенная любовь - они хотели исследовать свою страсть. И исследовали друг друга и себя до полного саморазрушения.