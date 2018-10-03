Восемь самых сексуальных фильмов в истории

Дневная красавица (1967)

Дневная красавица ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant / Mary Evans / ROBE

Французский фильм режиссера Луиса Бунюэля с Катрин Денев в главной роли. Главная героиня - буржуа-мазохистка Северина, верная жена и добропорядочная хозяйка. Она постоянно видит сны, в которых муж истязает ее, но в реальности он очень внимательный и любящий мужчина. И вот она решается на эксперимент. Устав от собственной непогрешимости, она тайно поступает на работу в публичный дом. Но так как по вечерам и ночам Северина продолжает играть свою привычную роль примерной жены, в борделе она получает имя "Дневная красавица". Днем она исполняет все желания своих клиентов, а вечером возвращается к домашнему очагу. В итоге двойной жизни смешиваются сон и явь, что из этого вышло - посмотреть интересно (так же, как и на потрясающую молодую Катрин Денев), пишет Lady.tochka.net.

Турецкие наслаждения (1973)

Турецкие наслаждения ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Нидерландский фильм Пола Верховена. Фильм стал одним из наиболее коммерчески успешных голландских фильмов и был выдвинут на премию "Оскар". Скульптор Эрик (Рутгер Хауэр) ищет на улицах девушек для одноразового секса. Вдруг он знакомится с Ольгой, которая подбирает его, когда тот голосует на дороге. Они немедленно занимаются сексом и попадают в автомобильную аварию. Позже они женятся (много пьют, занимаются сексом, живут одним днем), однако семейная жизнь оказывается недолгой - Эрик подозревает Ольгу в неверности. Через много лет он случайно встречает Ольгу и узнает, что она больна раком. Вскоре девушка умирает у него на руках. Кстати, название картине дали вовсе не откровенные сцены, а коробочка восточных сладостей, которую Эрик приносит в больницу своей возлюбленной.

Последнее танго в Париже (1972)

Последнее танго в Париже ФОТО: Rights Managed / PEA / Ronald Grant Archive / Mar

Классический эротический фильм Бернардо Бертолуччи. Сюжет во многом основан на сексуальных фантазиях самого Бертолуччи. Главные роли исполняют Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Две номинации на "Оскар": за режиссуру Бертолуччи и актерскую работу Брандо. Фильм сочетает в себе элементы эротической и философской мелодрамы. По сюжету 45-летний вдовец справляется со своим горем с незнакомой ему девушкой, которую периодически отталкивает от себя, но она упрямо все терпит. Любовники доводят свои страсти до самых глубин наслаждения. Но через некоторое время социум начинает разъедать их отношения. Кино - сильное. И правдивое.

Эммануэль (1974)

Эммануэль ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan