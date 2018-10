Восемь самых сексуальных фильмов в истории

Художественный фильм в жанре эротической мелодрамы. Действие происходит в Нью-Йорке.Героиня - разведенная самоуверенная девушка. А он окружает ее заботой и вниманием, одевает, готовит, учит получать удовольствие от каждого мгновения. Девушка влюбляется и превращается в страстную и неугомонную женщину, однако вскоре понимает, что это чувство разрушает ее личность.В фильме - мед, стекающий по ее груди, клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта, лед, которым он водит по ее телу, завязав ей перед этим глаза, и стриптиз под You Can Leave Your Hat On Джо Кокера.