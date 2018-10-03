Эксклюзив: смотрите ранее неопубликованные кадры из драмы «Возьми или оставь»
3 октября 2018, 15:34
А что бы вы сделали, если бы у вас на руках внезапно оказался новорожденный ребенок: оставили бы себе или сдали в детский дом?
Так, герой эстонского фильма «Возьми или оставь» Эрик вдруг узнает, что его бывшая девушка Мооника, которую он не видел полгода, только что родила. Однако женщина не готова быть матерью, и если Эрик не оставит ребенка себе, малышка отправится на усыновление.
Какой выбор сделает Эрик? Смотрите в кино! А пока представляем вам эксклюзивный кусочек из начала фильма.
Фильм подготовлен в рамках столетия ЭР.