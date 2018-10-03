Эксклюзив: смотрите ранее неопубликованные кадры из драмы «Возьми или оставь»

Так, герой эстонского фильма «Возьми или оставь» Эрик вдруг узнает, что его бывшая девушка Мооника, которую он не видел полгода, только что родила. Однако женщина не готова быть матерью, и если Эрик не оставит ребенка себе, малышка отправится на усыновление.