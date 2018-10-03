Видео: ради роли Дика Чейни Кристиан Бэйл набрал 18 килограммов

Дик Чейни считается одним из самых могущественных и влиятельных вице-президентов в истории США. Чейни служил под началом Джорджа Буша мл. с 2001 по 2009 год, ранее успев поработать в администрациях Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша старшего. Также Дик известен в качестве ярого сторонника войны с терроризмом в Ираке. В 2009 году Чейни покинул свой пост с рейтингом одобрения 13%, пишет Film.ru.