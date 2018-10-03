Видео: ради роли Дика Чейни Кристиан Бэйл набрал 18 килограммов

Подоспели дебютные кадры и тизер биографической драмы «Вице» с Кристианом Бэйлом в образе политика Дика Чейни. Релиз первого трейлера байопика ожидается завтра.
Дик Чейни считается одним из самых могущественных и влиятельных вице-президентов в истории США. Чейни служил под началом Джорджа Буша мл. с 2001 по 2009 год, ранее успев поработать в администрациях Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша старшего. Также Дик известен в качестве ярого сторонника войны с терроризмом в Ираке. В 2009 году Чейни покинул свой пост с рейтингом одобрения 13%, пишет Film.ru.
Компанию Бэйлу составили Эми Адамс, Стив Карелл, Билл Пуллман, Джесси Племонс, Элисон Пилл, Тайлер Перри, Ши Уигэм, Кэйли Спэйни, Эдди Марсан, Лили Рэйб, Билл Кэмп и Сэм Рокуэлл, играющий Джорджа Буша-младшего.
Режиссёр «Игры на понижение» Адама МакКей выступил в качестве постановщика и сценариста картины. В продюсерах значатся Брэд Питт, Диди Гарднер, Джереми Клайнер, Уилл Феррелл и Кевин Дж. Миссик.
Премьера «Вице» запланирована на 25 декабря. Кроме того, Кристиан Бэйл набрал для этой роли целых 18 килограммов.