Сталлоне в образе ковбоя на первых фото со съемок «Рэмбо 5»

Согласно сюжету фильма, Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и живет на неприметном ранчо в Аризоне, перебиваясь небольшими подработками. Однажды старая знакомая героя Мария сообщает Рэмбо, что ее внучка пропала без вести после того, как отправилась в Мексику на вечеринку. Джону не остается ничего иного, кроме как пересечь американо-мексиканскую границу, чтобы отыскать девушку. Путешествие в Мексику оборачивается для Рэмбо настоящим спуском в ад, ведь там он обнаруживает организованный беспринципными представителями наркосиндиката секс-трафик. Объединив силы с журналистом, чья сводная сестра тоже была похищена, Рэмбо должен применить все свои навыки, чтобы спасти девушек и раз и навсегда разобраться с жестоким лидером картеля, пишет Film.ru.