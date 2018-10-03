Роман Полански объявил о старте съемок фильма «Я обвиняю»

Фильм под названием «Я обвиняю» основан на печально известном деле Дрейфуса, шокирующем случае ошибки правосудия, которое сотрясло Францию в конце XIX века. Он назван в честь знаменитого открытого письма, написанного писателем Эмилем Золя и опубликованного в 1898 году, в котором тот обвинял правительство в глупости и антисемитизме после того, как офицер артиллерии Альфред Дрейфус получил тюремный срок за шпионаж. Дрейфус был в конечном счете оправдан, проведя четыре года в исправительной колонии Чертов остров. Сценарий написал писатель Роберт Харрис; Луи Гаррель сыграет роль Дрейфуса, а Жан Дюжарден, получивший «Оскар» лучшему актеру за фильм «Артист», должен исполнить роль полковника Пиккарта, начальника разведки, возглавившего операцию по поискам настоящего преступника, пишет Kinomania.ru.

Но так как сам Полански в настоящее время скрывается от американского правосудия, сюжет фильма был встречен в социальных сетях потоками критики. Полански было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном надругательстве над ребенком в 1977 году, но он признал себя виновным в изнасиловании, установленном законом (незаконный половой акт с несовершеннолетним) в рамках сделки о признании вины. Он уехал во Франции в 1978 году, незадолго до судебного слушания; все первоначальные обвинения ожидают решения, и ордер на арест в США остается для режиссера открытым.