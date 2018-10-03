Фанаты Леди Гага атаковали «Венома»

«Я большой поклонник Marvel, но я только что посмотрел „Венома“ и не знаю, что сказать. Худший фильм года, без вопросов. Я ожидал большего, и теперь я разочарован», пишет Kinopoisk.ru.

«Только с показа „Венома“. Хорошо, что он был бесплатный. Худшие два часа в моей жизни. Лучше свожу жену на новый фильм Гага „Звезда родилась“ с Брэдли Купером в эту пятницу. Их песня „Shallow“ отличная».

Репортер BuzzFeed связался с пользователем одного из аккаунтов, который написал негативный отзыв, и тот напрямую ответил: «Это мы, фанаты Гага, создаем фальшивые аккаунты, чтобы испортить премьеру „Венома“. Они выходят в один день, и мы хотим, чтобы зрители посмотрели „Звезда родилась“».

Похожие опасения фанаты Гага вызвали во время кинофестиваля в Торонто, где состоялся показ картины Брэдли Купера. Лучший фильм выбирается зрительским голосованием, и считалось, что поклонники певицы накрутят рейтинг ленты. Однако драма «Звезда родилась» даже не вошла в тройку лидеров, а победителем выбрали «Зеленую книгу» Питера Фаррелли.

Несколькими часами ранее агрегатор рецензий Rotten Tomatoes раскрыл рейтинг картины, где Том Харди играет репортера Эдди Брока, в которого вселился инопланетный паразит. На данный момент собрано 29 отзывов. Из них только восемь положительных, а общая оценка составляет 28%.