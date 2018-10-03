Фанаты Леди Гага атаковали «Венома»

2 октября закончилось эмбарго на отзывы о фильме «Веном», и в сети появились первые реакции. Лента вызвала смешанный отклик, но среди обычных твитов попалось несколько, которые словно копировали один и тот же текст. Впоследствии выяснилось, что все посты были написаны фанатами Леди Гага, которые таким образом хотели завлечь потенциального зрителя на ее драму «Звезда родилась».
«Я большой поклонник Marvel, но я только что посмотрел „Венома“ и не знаю, что сказать. Худший фильм года, без вопросов. Я ожидал большего, и теперь я разочарован», пишет Kinopoisk.ru.
«Только с показа „Венома“. Хорошо, что он был бесплатный. Худшие два часа в моей жизни. Лучше свожу жену на новый фильм Гага „Звезда родилась“ с Брэдли Купером в эту пятницу. Их песня „Shallow“ отличная».
Репортер BuzzFeed связался с пользователем одного из аккаунтов, который написал негативный отзыв, и тот напрямую ответил: «Это мы, фанаты Гага, создаем фальшивые аккаунты, чтобы испортить премьеру „Венома“. Они выходят в один день, и мы хотим, чтобы зрители посмотрели „Звезда родилась“».
Похожие опасения фанаты Гага вызвали во время кинофестиваля в Торонто, где состоялся показ картины Брэдли Купера. Лучший фильм выбирается зрительским голосованием, и считалось, что поклонники певицы накрутят рейтинг ленты. Однако драма «Звезда родилась» даже не вошла в тройку лидеров, а победителем выбрали «Зеленую книгу» Питера Фаррелли.
Несколькими часами ранее агрегатор рецензий Rotten Tomatoes раскрыл рейтинг картины, где Том Харди играет репортера Эдди Брока, в которого вселился инопланетный паразит. На данный момент собрано 29 отзывов. Из них только восемь положительных, а общая оценка составляет 28%.
Старания фанатов Леди Гага вызывают немало вопросов. Целевая аудитория фильмов практически не пересекается, а многие зрители смогут спокойно оценить оба проекта. И несмотря на средние оценки, аналитики предсказывают «Веному» неплохие сборы — 65 млн долларов за первый уик-энд. «Звезда родилась» может собрать в районе 20 млн долларов, что неплохо для среднебюджетной драмы.