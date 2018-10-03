Джейк Джилленхол: Райан Рейнольдс сам выстроил дом Дэдпула

"Я впервые встретила Райана много лет назад, и он сразу же поразил меня своей быстротой, исходящим от него теплом и вдумчивостью, и это в эпоху тех, кто стремится не быть, а казаться. Он, если можно так выразиться, своего рода плод любви Мэла Брукса, Дороти Паркер и Гэри Купера. Ну, еще он был выше меня. Так что вопреки моему желанию, мы стали близкими друзьями, пишет Kinonews.ru.

Зрители познакомились с Райаном прежде всего с помощью его ролей в серии романтических комедий. В них он, несомненно, был очаровательным и красивым (раздражающим), но там у него никогда не было достаточно пространства, чтобы развернуться во всю мощь его натуры. Мы все желаем нашим друзьям в этом бизнесе, чтобы мир увидел то, что видим в них мы, а в случае с актерами, это может произойти только при стечении многих обстоятельств и при наличии определенной доли удачи. И вот после многих лет ожидания и больших усилий по поддержанию в подходящей форме его странного грушевидного тела, которое он запихивал в узкие джинсы, чтобы соответствовать романтическим образам, Райан поймал свою собственную удачу с Дэдпулом.

Райан построил дом Дэдпула по кирпичику, создав пространство, которое вдохновляло его самого и позволяло ему наконец увеличиться до размеров комнаты. Выдающийся успех “Дэдпула”, возможно, и потряс "костюмы", которые рискнули вложиться в этот странное супергеройское нечто, но для людей, которые знают и любят Райана, не стало сюрпризом, что весь чертов мир сплотился в едином порыве, как только получил возможность разглядеть его по-настоящему: все грани тьмы, профессионализм, остроумие и умение получать удовольствие от жизни, чувствительность и печаль, и, как это не покажется странным, открытость.

Но не стоит заблуждаться: за всей этой легкостью, которую излучает Райан, работает неустанно. Он пишет всю ночь, так чтобы он мог провести день с женой и детьми (благодаря волшебству авиации, он может себе это позволить).