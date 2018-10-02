ТОП-10: смотрите, какие фильмы были самыми популярными в прошлые выходные
2 октября 2018, 17:29
Прошедшие выходные выдались особенно удачными на крутые фильмы и премьеры. Первую строчку в рейтинге популярности занял эстонский фильм «Возьми или оставь», который посмотрели 40 тысяч зрителей.
Смотрите, какие фильмы еще попали в ТОП:
1. «Возьми или оставь» (4952 зрителя / 33 898,78 €)
2. «Простая просьба» (3464 зрителя / 24 164,38 €)
3. «Вечерняя школа» (3482 зрителя / 21 220,49 €)
4. «Вытачанная ветром земля» (4036 зрителей / 19 603,69 €)
5. «Мотылек» (2745 зрителей / 19 244,00 €)
6. «Тайна дома с часами» (2558 зрителей/ 14 518,23 €)
7. «Хищник» (1701 зритель / 12 417,69 €)
8. «Проклятие монахини» (1667 зрителей / 11 290,03 €)
9. «Папа-мама гусь» (2253 зрителя / 10 701,95 €)
10. «Быть Астрид Линдгрен» (4204 зрителя/ 9 361,61 €)