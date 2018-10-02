Ср, 3.10.2018

ТОП-10: смотрите, какие фильмы были самыми популярными в прошлые выходные

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«Nunn»

ФОТО: AP / Scanpix

Прошедшие выходные выдались особенно удачными на крутые фильмы и премьеры. Первую строчку в рейтинге популярности занял эстонский фильм «Возьми или оставь», который посмотрели 40 тысяч зрителей.

Смотрите, какие фильмы еще попали в ТОП:

1. «Возьми или оставь» (4952 зрителя / 33 898,78 €)

2. «Простая просьба» (3464 зрителя / 24 164,38 €)

3. «Вечерняя школа» (3482 зрителя / 21 220,49 €)

4. «Вытачанная ветром земля»  (4036 зрителей / 19 603,69 €)

5. «Мотылек» (2745 зрителей / 19 244,00 €)

6. «Тайна дома с часами» (2558 зрителей/ 14 518,23 €)

7. «Хищник» (1701 зритель / 12 417,69 €)

8. «Проклятие монахини» (1667 зрителей / 11 290,03 €)

9. «Папа-мама гусь» (2253 зрителя / 10 701,95 €)

10. «Быть Астрид Линдгрен»  (4204 зрителя/ 9 361,61 €)

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