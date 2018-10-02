Сексуальная Эмбер Херд в образе соблазнительной ясновидящей в фильме "Лондонские поля"
2 октября 2018, 16:55
1999 год. Американский писатель Самсон Янг живет в Лондоне. Последние два десятилетия, пребывая в глубочайшем творческом кризисе, он не написал ни строчки. Вдобавок Самсон смертельно болен.
Параллельно развивается история ясновидящей Николы Сикс, которая знакомится в баре с двумя мужчинами. Оба, по ее мнению, станут ее потенциальными убийцами — мелкий мошенник и робкий аристократ. Наблюдая за ними, Янг надеется прервать писательское молчание и написать нечто стоящее.
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