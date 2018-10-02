В Эстонии открылся новый портал Kinozal.ee Свежие новости о кино и покупка билетов прямо у нас!
2. октябрь 2018, 16:34
Медиаконцерн Eesti Meedia совместно с кинотеатром Apollo создал для вас новый сайт Kinozal.postimees.ee.
На нашем новом кинопортале вы найдете описания фильмов, которые сейчас идут в кинотеатре Apollo, сможете посмотреть расписание сеансов и даже купить билеты. А самое удобное – все это будет на русском языке!
Кроме того, на сайте вы найдете рецензии на самые свежие фильмы, последние новости кино, трейлеры, новости о местных киномероприятиях и фестивалях, а также сможете выиграть билеты!
Заходите в Кинозал и наслаждайтесь самыми крутыми фильмами!