Звезду франшизы «Кингсмана» сложно узнать в очках, гриме и парике, требующемся для роли картины о жизни Элтона Джона. Байопик «Человек-ракета»выйдет в прокат в мае следующего года.
Тэрон Эджертон рассказывает, что «Человек-ракета» – скорее фантастический мюзикл, а не прямое жизнеописание артиста. «На самом деле его песни использованы для выражения важных эмоциональных моментов в его жизни», - сказал Эджертон. «И в картине он не единственный поющий персонаж. Это будет весело», пишет Kinomania.ru.
Фильм повествует о ранних годах карьеры певца и обретения популярности. В актерский состав также вошли Ричард Мэдден из («Телохранитель»), исполняющий роль менеджера певца Джона Рида, Джейми Белл в роли автора текстов к его песням, Берни Топина, и Брайс Даллас Ховард в роли его матери.
Снимает фильм Декстер Флетчер. Флетчер, снявший мюзикл «Солнце над Лейтом» 2013 года по песням шотландской группы Proclaimers, также частично в ответе за еще один байопик – «Богемская рапсодия» о лидере группы Queen Фредди Меркьюри. Флетчер взял на себя управление съемками после того, как был уволен первоначальный режиссер Брайан Сингер.