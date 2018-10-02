Тэрон Эджертон рассказывает, что «Человек-ракета» – скорее фантастический мюзикл, а не прямое жизнеописание артиста. «На самом деле его песни использованы для выражения важных эмоциональных моментов в его жизни», - сказал Эджертон. «И в картине он не единственный поющий персонаж. Это будет весело», пишет Kinomania.ru.

Фильм повествует о ранних годах карьеры певца и обретения популярности. В актерский состав также вошли Ричард Мэдден из («Телохранитель»), исполняющий роль менеджера певца Джона Рида, Джейми Белл в роли автора текстов к его песням, Берни Топина, и Брайс Даллас Ховард в роли его матери.