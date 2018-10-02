Новые серии «Черного зеркала» выйдут в декабре

Самое интересное, что один из эпизодов будет интерактивным, то есть зрители сами смогут влиять на историю и выбирать действия протагонистов. Источники Bloomberg утверждают, что Netflix, где выходит «Черное зеркало», работает над линейкой интерактивных проектов, чтобы пользователи сервиса активно включались в просмотр, пишет Kinopoisk.ru.