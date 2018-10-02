Новые серии «Черного зеркала» выйдут в декабре

Пятый сезон сериала «Черное зеркало» увидит свет в декабре 2018-го, как сообщает Bloomberg. Точная дата премьеры пока не называется, но учитывая то, что предыдущий сезон выпустили 29 декабря, нет причин сомневаться в достоверности информации.
Самое интересное, что один из эпизодов будет интерактивным, то есть зрители сами смогут влиять на историю и выбирать действия протагонистов. Источники Bloomberg утверждают, что Netflix, где выходит «Черное зеркало», работает над линейкой интерактивных проектов, чтобы пользователи сервиса активно включались в просмотр, пишет Kinopoisk.ru.
Netflix уже пробовал нечто подобное с некоторыми детскими передачами, а на канале HBO Стивен Содерберг выпускал интерактивный сериал «Мозаика». Однако ожидается, что «Черное зеркало» выведет интерактивность на новый уровень.