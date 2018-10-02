Можно ли сбежать с дьявольского острова, где отбываешь пожизненное заключение? Смотрите в фильме «Мотылек»!

Анри совершает несколько попыток побега из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение. Вскоре его отправят на остров Дьявола, окруженный океаном, откуда еще никому не удавалось сбежать.

Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днем заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.