Можно ли сбежать с дьявольского острова, где отбываешь пожизненное заключение? Смотрите в фильме «Мотылек»!
2 октября 2018, 14:30
Авантюрист по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал.
Анри совершает несколько попыток побега из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение. Вскоре его отправят на остров Дьявола, окруженный океаном, откуда еще никому не удавалось сбежать.
Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днем заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.
Идет в кино с 28 сентября. Расписание и билеты смотрите ЗДЕСЬ!