«Загадка Яана Нейманда» - эстонская картина о годах после Северной войны

Для режиссера этого фильма Каура Кока – это дебют. Фильм повествует о годах после Северной войны. Очнувшись у берега моря главный герой Яан, ничего не помнит.

Затем Яану удается поселиться в мызе одного землевладельца, где недавно было совершено жестокое преступление. Потом начинают всплывать подробности из прошлого…. А что, если ты не хочешь оказаться тем, кем был ранее?

«Фильм «Загадка Яана Нейманда» говорит о том, что мы точно не знаем, кем являемся, - говорит режиссер Кока. – Уже в начале написания я понял, что эта картина будет очень амбивалентна. Фильм предлагает зрителям очень разные эмоции».