18 самых дорогих фильмов ужасов в истории кинематографа

"Проклятие монахини" бьет рекорды проката. Красиво снятый фильм ужасов уже собрал более $330 млн. Это при бюджете в $22 млн. Такое положение дел заставляет задуматься — всегда ли стоит тратить огромные деньги? Мы собрали примеры самых дорогих фильмов в этом жанре, а решать, конечно, вам, передает Life.ru.