18 самых дорогих фильмов ужасов в истории кинематографа

"Проклятие монахини" бьет рекорды проката. Красиво снятый фильм ужасов уже собрал более $330 млн. Это при бюджете в $22 млн. Такое положение дел заставляет задуматься — всегда ли стоит тратить огромные деньги? Мы собрали примеры самых дорогих фильмов в этом жанре, а решать, конечно, вам, передает Life.ru.
"Шестое чувство", 1999 год — $672,8 млн
"Челюсти", 1975 год — $470,6 млн
"Экзорцист", 1973 год — $441,3 млн
"Знаки", 2002 год — $408,2 млн
"Оно", 2017 год — $404,3 млн
"Ганнибал", 2001 год — $351,6 млн
"Семь", 1995 год — $327,3 млн
"Заклятие-2", 2016 год — $320,2 млн
"Проклятие", 2013 год — $318 млн
"Обитель зла — 3. Жизнь после смерти", 2010 год — $300,2 млн
"Остров проклятых", 2010 год — $294,8 млн
"Проклятие Аннабель. Зарождение зла", 2017 год — $292,5 млн
"Что скрывает ложь", 2000 год — $291,4 млн
"Молчание ягнят", 1991 год — $272,7 млн
"Проклятие Аннабель", 2014 год — $256,8 млн
"Таинственный лес", 2004 год — $256,6 млн
"Прочь", 2017 год — $252,4 млн
"Звонок", 2002 год — $249,3 млн