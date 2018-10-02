Леденящий кровь триллер «Дом, который построил Джек» пощекочет вам нервы

Первоначально Ларс фон Триер развивал идею снять телесериал, но в феврале 2016 года он объявил, что снимет фильм. В мае 2016 года после обстоятельного изучения истории жизни серийных убийц фон Триер завершил сценарий.

«Дом, который построил Джек» ФОТО: Estinfilm

2 ноября 2016 года фон Триер заявил, что актер Мэтт Диллон сыграет в фильме главную роль. Вскоре после этого, в феврале 2017 года было объявлено, что Райли Кио и Софи Гробёль также присоединятся к съемочному процессу. В марте 2017 года было объявлено, что в фильме примет участие Ума Турман.

Съемки фильма стартовали в марте 2017 года в Швеции и спустя два месяца они завершились в Дании.

В интервью изданию The Guardian Ларс фон Триер заявил, что его фильм вдохновлен Дональдом Трампом: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля».

«Дом, который построил Джек» - это история невероятно умного серийного убийцы по имени Джек. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Мы переживаем рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство — утонченное произведение искусства.

С премьерного показа на Каннском кинофестивале из зала ушло около ста зрителей. Многие зрители и критики сходятся во мнении, что в фильме очень много неоправданной жестокости над женщинами и детьми. Редактор Variety Рамин Сэтудех написал: «просмотр фильма был одним из самых неприятных в моей жизни». Несмотря на жестокость, после окончания фильма зрительский зал аплодировал стоя.