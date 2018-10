Леденящий кровь триллер «Дом, который построил Джек» пощекочет вам нервы

«Дом, который построил Джек» (англ. The House that Jack Built) — психологический триллер режиссера Ларса фон Триера c Мэттом Диллоном, Райли Кио и Умой Турман в главных ролях. Премьера фильма состоялась 14 мая 2018 года во внеконкурсной программе международного Каннского кинофестиваля. Первый фильм режиссера после пятилетнего перерыва. Фильм рассказывает о человеке по имени Джек, который за 12 лет стал искусным серийным убийцей в американском штате Вашингтон. Действие фильма происходит в 1970—1980-x годах.