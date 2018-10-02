Битва полов в фильме "Колетт"

Неординарная девушка из провинции Сидони-Габриэль Колетт (Кира Найтли) выходит замуж за обаятельного самовлюбленного писателя на 14 лет старше нее, известного лишь под именем Уилли (Доминик Уэст).
Он знакомит Колетт с миром парижского артистического полусвета, который разжигает ее стремление к творчеству. Умеющий извлечь выгоду из таланта, Уилли позволяет Колетт писать романы лишь при одном условии: одна должна подписывать их его именем. Феноменальный успех серии ее романов Клодин делает Уилли известным писателем, и Колетт с Уилли становятся первой современной парой знаменитостей. Несмотря на то, что о них говорит весь город, отсутствие признания ее работы терзает душу Колетт. Их брак начинает рушиться, чему способствуют измены Уилли и растущий интерес Колетт к женщинам, в особенности ее связь с презирающей гендерные различия Мисси, но она не может освободиться от мужа ни в эмоциональном плане, ни в творческом. Скатывающийся по наклонной плоскости Уилли предпринимает все более отчаянные меры, чтобы уплатить свои долги и навредить жене, но Колетт прибегает к собственным средствам!
Фильм «Колетт», действие которого разворачивается в начале современной эпохи, рассказывает историю женщины, которую властный мужчина лишил собственного голоса, и которая приложила исключительные усилия, чтобы вновь обрести его. Битва полов на заре современности, когда коренным образом менялись роли мужчин и женщин. Спустя много лет после публикации своего первого романа Колетт остается одной из самых кассовых писательниц Франции.
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