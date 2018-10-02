Битва полов в фильме "Колетт"

Он знакомит Колетт с миром парижского артистического полусвета, который разжигает ее стремление к творчеству. Умеющий извлечь выгоду из таланта, Уилли позволяет Колетт писать романы лишь при одном условии: одна должна подписывать их его именем. Феноменальный успех серии ее романов Клодин делает Уилли известным писателем, и Колетт с Уилли становятся первой современной парой знаменитостей. Несмотря на то, что о них говорит весь город, отсутствие признания ее работы терзает душу Колетт. Их брак начинает рушиться, чему способствуют измены Уилли и растущий интерес Колетт к женщинам, в особенности ее связь с презирающей гендерные различия Мисси, но она не может освободиться от мужа ни в эмоциональном плане, ни в творческом. Скатывающийся по наклонной плоскости Уилли предпринимает все более отчаянные меры, чтобы уплатить свои долги и навредить жене, но Колетт прибегает к собственным средствам!