В криминальной драме «На районе» Данила Козловский становится «плохим мальчиком»

На большие экраны выходит впечатляющая криминальная драма «На районе» (англ. „In the Hood“), в которой известная русская актриса и создательница короткометражных фильмов («Соль», англ. „Salt“, «Странная любовь», англ. „Love is Strange“ и «Тренер», англ. „Coach“) дебютировала как режиссер.

«На районе» ФОТО: Промо

Эта история о Вове (актер Иля Маланин) и его лучшем друге детства Кисе (актер Данила Козловский), которые изо дня в день в своем районе занимаются разными нелегальными делишками, приносящими им «неплохую деньгу». Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями.

«На районе» ФОТО: Промо

Чувство любви им тоже знакомо. Даже такой хулиган и мастер уличных драк, как Вова, едва увидев юную и красивую танцовщицу Соню (актриса Ангелина Стречина) услышал в своем сердце любовные колокольчики. Тем не менее, его отношения с Соней становятся тайными, так как не соответствуют нормам крутизны и понятиям мужской дружбы.

«На районе» ФОТО: Промо

Все кардинально меняется, когда друзья получают очень заманчивый и выгодный заказ. Однако если они возьмутся за него, станут законченными подонками. Какой выбор сделают друзья детства?

«На районе» ФОТО: Промо

Удастся ли им сохранить долголетнюю дружбу и понять, что жизнь – это вовсе не сплошное веселье? Узнаем уже скоро, 5 октября.

«На районе» ФОТО: Промо

Кроме Ильи Маланина и Данилы Козловского, в фильме снялась и Ольга Зуева, которая не только является режиссером этой ленты, но и сценаристом.