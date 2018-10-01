В криминальной драме «На районе» Данила Козловский становится «плохим мальчиком»

Актриса, модель и начинающий режиссер – все это творческие направления Ольги Зуевой. O талантливой девушке из Владивостока узнали благодаря ее возлюбленному – актеру Даниле Козловскому. Еще до начала этого романа девушка покорила зарубежные подиумы, появилась в голливудском блокбастере «Соль» (сыграла с Анджелиной Джоли). Ольга снялась в рекламном ролике, а также сама сняла отдельный ролик обувной марки Pour la Victoire – бренда, принадлежащего знаменитой актрисе Камерон Диаз!
На большие экраны выходит впечатляющая криминальная драма «На районе» (англ. „In the Hood“), в которой известная русская актриса и создательница короткометражных фильмов («Соль», англ. „Salt“, «Странная любовь», англ. „Love is Strange“ и «Тренер», англ. „Coach“) дебютировала как режиссер.
Эта история о Вове (актер Иля Маланин) и его лучшем друге детства Кисе (актер Данила Козловский), которые изо дня в день в своем районе занимаются разными нелегальными делишками, приносящими им «неплохую деньгу». Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями.
Чувство любви им тоже знакомо. Даже такой хулиган и мастер уличных драк, как Вова, едва увидев юную и красивую танцовщицу Соню (актриса Ангелина Стречина) услышал в своем сердце любовные колокольчики. Тем не менее, его отношения с Соней становятся тайными, так как не соответствуют нормам крутизны и понятиям мужской дружбы.
Все кардинально меняется, когда друзья получают очень заманчивый и выгодный заказ. Однако если они возьмутся за него, станут законченными подонками. Какой выбор сделают друзья детства?
Удастся ли им сохранить долголетнюю дружбу и понять, что жизнь – это вовсе не сплошное веселье? Узнаем уже скоро, 5 октября.
Кроме Ильи Маланина и Данилы Козловского, в фильме снялась и Ольга Зуева, которая не только является режиссером этой ленты, но и сценаристом.
Смотрите в кино с 5 октября. Билеты и расписание ЗДЕСЬ!