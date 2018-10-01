«Это не болезнь, это – временные трудности»: смотрите душераздирающую историю мальчика с ДЦП

Саша родился с ДЦП, и теперь его ждут инвалидная коляска, специализированная школа, потребность в чужой опеке, куча запретов и ограничений. Но отец Саши — заводской рабочий, ударник труда — ничего подобного не допустит. Парень должен быть здоровым и «нормальным», считает отец, убеждая всех вокруг, что в общем-то все в порядке, диагноз — это ерунда, временные трудности.