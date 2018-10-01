Ср, 3.10.2018
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«Это не болезнь, это – временные трудности»: смотрите душераздирающую историю мальчика с ДЦП

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«Ajutised raskused»

ФОТО: bestfilm.eu

Саша родился с ДЦП, и теперь его ждут инвалидная коляска, специализированная школа, потребность в чужой опеке, куча запретов и ограничений. Но отец Саши — заводской рабочий, ударник труда — ничего подобного не допустит. Парень должен быть здоровым и «нормальным», считает отец, убеждая всех вокруг, что в общем-то все в порядке, диагноз — это ерунда, временные трудности.

Папа отдает Сашу в обычную школу, заставляет делать все самостоятельно, поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходят часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами.

Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр.

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