Хотите посмеяться и незатейливо провести время? Тогда бегом в кино на «Вечернюю школу»

Однако тщательно продуманный фасад рушится, когда Тедди случайно взрывает магазин, во время попытки сделать Лизе предложение. Теперь ему нужно найти новую работу, но для этого не мешало бы сдать тот самый школьный экзамен. Уокер отправляется в вечернюю школу, где его учительницей становится Кэрри, и кажется, она сумеет пробудить в герое жажду к знаниям.