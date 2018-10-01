Хотите посмеяться и незатейливо провести время? Тогда бегом в кино на «Вечернюю школу»
1 октября 2018, 18:24
Тедди Уокер — продавец грилей, который в 2001 году вылетел из школы, не сумев сосредоточиться на важном экзамене. Спустя годы он встречается с богатой Лизой и благодаря некоторым уловкам выдает себя за гораздо более богатого человека.
Однако тщательно продуманный фасад рушится, когда Тедди случайно взрывает магазин, во время попытки сделать Лизе предложение. Теперь ему нужно найти новую работу, но для этого не мешало бы сдать тот самый школьный экзамен. Уокер отправляется в вечернюю школу, где его учительницей становится Кэрри, и кажется, она сумеет пробудить в герое жажду к знаниям.
В кино с 28 сентября. Расписание сеансов можете посмотреть ЗДЕСЬ!