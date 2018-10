«Тайна дома с часами»: фильм для детишек

Несмотря на популярность книг Джона Беллэрса среди молодежи, экранизации его произведений никогда не покидали телеэкраны. Фактически за более чем сорок лет его самый популярный роман «The House with a Clock in it's Walls» экранизирован для кинопоказов в первый раз. Явно к этому приложился успех «Ужастиков», доказавший, что детские детективы могут приносить прибыль в прокате. Здесь даже Джек Блэк есть, настолько «Тайна дома с часами» хочет быть похожей: яркой, безумной, наивной и запредельно дешевой, иначе выгода от такой картины перестанет быть выгодой.