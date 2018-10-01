«Тайна дома с часами»: фильм для детишек

Может быть, оттого в качестве постановщика для фильма был привлечен Элай Рот — режиссер всего дешевого и, как ни странно, трешового. С первым можно согласиться, но Рот и детский фильм? Доверить молодежное кино тому самому постановщику «Хостела», помощнику Тарантино в «Бесславных ублюдках» и автору жути вроде «Зеленого ада»? Это же человек, который не знает меры, причем абсолютно ни в чем. Это, с какой стороны ни глянь, не самая удачная кандидатура, но, возможно, он согласился работать за еду, а Джек Блэк и Кейт Бланшетт — за идею. Они, собственно, два светоча во всем фильме — забавные, их персонажи интересные, их перепалки всегда радуют. Одна беда — они совсем не главные герои.

В центре истории не они, а мальчик-сирота, чьи родители погибли в аварии, и теперь он переселяется в странный дом своего дядюшки, доверху забитый часами. Как выясняется позже, домик этот волшебный, да и дядюшка с его подругой тоже не обделены магическими силами. И раз уж малыш переселился к ним, то и на нем теперь лежит ответственность — разгадать тайну часов, замурованных в стены бывшим владельцем дома.

И вот начиная с главного героя, у фильма возникают проблемы. Двенадцатилетний Оуэн Ваккаро не умеет играть примерно никак. Ни лицом, ни жестами он не выдает в себе уверенность и хоть сколько-нибудь не разогревает интерес к своей персоне. Довершает все и отечественный дубляж, который превращает его реплики то в бубнеж, то в раздражающие визги. И так весь фильм, ведь герой будет практически всегда в центре внимания.

От неудачи с мальчиком мы движемся дальше, и видим просто и в лоб поданный сюжет, кривую постановку редкого экшена и общий вид действа, словно в дневном эфире одноклеточных детских телешоу. О том, что кино несколько другого уровня Элай Рот напоминает отвратительными и, что самое плохое, постоянно повторяющимися шутками про испражнения и мочу. Несмешная шутка, повторенная трижды, к последнему разу не просто не становится смешной, она начинает готовить гвозди для гроба всего остального юмора, припасенного в фильме.

Вот только, не подумайте, у Рота вышло не самое паршивое кино во Вселенной. Просто оно отнюдь не семейное, а максимально детское. Все сделано очень просто, дешево-сказочно, даже житейским проблемам школьных неудачников место нашлось. Но взрослому человеку, привыкшему, что детские фильмы уступили место семейным, смотреть такое будет, скорее всего, очень тяжело. Для него здесь будет маловато важной информации (например, как работает магия в этом мире, почему она действует на одних и не действует на других) и много лишней. Совсем необязательно было объяснять план злодея, и так было понятно, что он идиот и разумного апокалипсиса от него не дождаться.